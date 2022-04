Taxista de Minatitlán, víctima de unidades clonadas

"Durante los últimos tres años he trabajado en el taxi 1720, entonces resulta que veo que dicen que en ese taxi asaltaron, pero yo soy un hombre que me dedicó a trabajar", dijo el transportista que incluso manifestó ser rescindido de Petróleos Mexicanos (Pemex) y por ello se gana la vida a través del volante.

Eddy Torres aclaró que en los años que lleva al frente de la unidad 1720, nunca ha tenido algún problema, considerando que: "solo me he dedicado a trabajar, no le debo nada a nadie", añadiendo que: "yo pienso que era un número clonado".

En este sentido pidió la intervención de las autoridades, explicando que: "hay veces que hasta circulan tres números repetidos. Imagínese, yo me dedico a trabajar y me espanta que me confundan, yo traigo ese número (1720) anda en regla".

Contraste a la situación en la que se dijo que el delincuente descendió el taxi a su cargo e ingresó para asaltar en un negocio de la ciudad y huyó a bordo del mismo carro, enfatizó que: "nosotros no sabemos quién baja y quien sube del carro, ignoramos quienes son esas personas".

Luego de añadir que: "el que nada debe nada teme", exhortó a las autoridades a tener la sensibilidad de erradicar el problema de números clonados, pues en ésta ocasión le tocó a él, siendo un asalto en lo que se le involucró, pudiendo haberse dado una situación más grave y con consecuencias irreversibles.