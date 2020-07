Tablearon a taxistas, ahora narcos asesinan a ruletero en Omealca

Sujetos desconocidos fuertemente armados interceptaron y ejecutaron de al menos diez disparos de arma de fuego a un taxista, en el patio de una taquería ubicada sobre la Carretera Estatal Omealca- Tezonapa a la altura de la Congregación Balsa Larga.





El ahora occiso en vida respondía al nombre de Severo Gonzáles Loyo de 36 años de edad y de ocupación taxista, con domicilio en la Colonia Ejidal, en el Municipio de Omealca, mismo que fue identificado ante las autoridades ministeriales por su hermano Miguel Ángel de mismos apellidos.





De acuerdo al reporte policial, en punto de las 14:00 horas de este viernes, el ruletero quien viajaba en el taxi Nissan Tsuru de color blanco y con placas de circulación YPK-529-A del Estado, fue interceptado por civiles fuertemente armados en el Estacionamiento de la Taquería El Poblanito, ubicada sobre la Carretera Federal Omealca-Tezonapa a la altura de Localidad Balsa Larga, quienes sin mediar palabras le dispararon hasta privarlo de la vida y posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.





Tras la ejecución, hasta el lugar arribaron oficiales de la Policía Municipal, Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con base en el Mando Único en la Ciudad de Córdoba, quienes tras confirmar el hallazgo procedieron a acordonar y resguardar la zona de acuerdo al protocolo de cadena de custodia.





Posteriormente al lugar arribaron oficiales de la Policía Ministerial Acreditable, así como personal de la Fiscalía Regional de Justicia y Peritos en Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cadáver, no sin antes integrar una carpeta de investigación.





Cabe señalar que el cuerpo fue trasladado al Semefo de la Congregación San Miguelito de la ciudad de Córdoba, para los trámites correspondientes.

En días pasados, presuntos integrantes del crimen organizado tablearon a un taxista por no dar información si había elementos de fuerzas federales y estatales de seguridad en la zona centro de Veracruz.





En días pasados, a través de redes sociales se pudo observar como un par de hombres encapuchados exigieron a un taxista que les diera información, no obstante, al no obtener nada al respecto, decidieron tablearlo por no "pasar el reporte".





De paso amenazaron a los taxistas que no les proporcionen servicio de 'halconeo' contra las fuerzas federales.





Los hechos se registraron en la comunidad de Omealca, Veracruz, donde, según testimonios del lugar aseguran que los encapuchados se dedican a extorsionar a los comerciantes, específicamente a taxistas.





La zona es disputada por facciones de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.





El retén de criminales operó aparentemente con total impunidad.