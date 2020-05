Sujeto mata a ex suegro y lastima a su ex mujer en Martínez de la Torre

Las últimas horas del miércoles, un sujeto mató a balazos a quien fuera su suegro a las afueras de su domicilio en la colonia Paraíso, luego de que este tratara de impedir que se llevara por la fuerza a su hija.

El violento suceso ocurrió en la calle Puerto Vallarta casi esquina con Prolongación Hidalgo en donde un individuo identificado como Miguel Ángel S. J. abrió fuego en contra de los integrantes de una familia.

A decir de las víctimas, el mencionado sujeto llegó con intenciones de raptar a su ex mujer identificada como Mónica R. M., por lo que decidieron intervenir y tratar de detener al agresor.

Sin embargo, su ex suegro identificado como Adalberto R. G. de 58 años de edad se opuso a que se la llevara, por lo que el responsable sacó su pistola y le disparó en múltiples ocasiones.

El ex suegro fue trasladado en un vehículo particular por sus familiares hasta una clínica particular, en donde minutos después se confirmó su trágico fallecimiento por el personal médico dela unidad.

En el lugar del atentado, Mónica R. M. fue auxiliada por paramédicos de Cruz Roja Mexicana que fueron solicitados mediante el 911 y trasladada a una clínica para recibir atención médica.

Finalmente zona fue acordonada por la Policía Municipal, Policía Estatal, Fuerza Civil y Guardia Nacional, mientras la Fiscalía recogió los indicios y se inició con la búsqueda del agresor que logró escapar.