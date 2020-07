Solo eran 80 personas en video difundido por el CJNG: AMLO

En La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador se refirió al video que circuló el video que circuló en redes sociales el viernes en el que se ve un grupo del CJNG, en el que expone el tipo de armamento, equipamiento y personal al mando del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", y negó que se trate de "un ejército" tal y como lo comentó el periodista Joaquín López Dóriga en un tuit, "sólo son 80 personas".

"Ayer veía yo un twitter (sic) de Joaquín López-Dóriga, haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de la delincuencia, de un acto de propaganda (...) Nunca se había difundido tanto un video así, hasta los intelectuales orgánicos y no orgánicos difundieron, fue una gran noticia", señaló.

Pero ¿qué opina?, le preguntó Imagen del Golfo al jefe del Ejecutivo y esto respondió:

"Lo que opino, pues son grupos de la delincuencia que existen en el país que se fueron formando a partir de que se abandonó el pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Entonces, es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz, la tranquilidad, como se ha venido logrando, entre otras cosas", subrayó.

López Obrador recalcó que la guerra a estos grupos delincuenciales no es solución, por lo que se va a seguir actuando con cautela, cuidando siempre "a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza".

Enfatizó en que la violencia no puede enfrentarse con la violencia, que el mal no se enfrenta con el mal, sino con el bien, por lo que su postura seguirá siendo convencer y persuadir para logra la paz y la tranquilidad en el país.

"No se va a caer en ninguna provocación. Decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo (...) pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos", acotó.

En este sentido, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó que de acuerdo al análisis de autentecidad dichos videos – porque el fin de semana circuló otro en Twitter - los 19 vehículos que se muestran son de tipo comerciales, pero con "blindaje artesanal".

Detalló que en él participaron 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas, sin que hasta el momento se tengan antecedentes de que este tipo de armamento haya sido utilizado en ataques contra alguna corporación de seguridad del gobierno.

Puntualizó que en el primer video se realizan disparos y mencionan a algunos integrantes de este grupo delincuencial, y se muestra el apoyo al liderazgo actual del cártel Jalisco Nueva Generación, que es ´El Mencho´, por parte de los líderes de ese grupo élite, de ´el 03´ y del ´Doble R´.

"Este grupo en la información que tenemos surge el año pasado y es liderado por Juan Carlos González alias ´el R-3´, que es uno de los que aparecen en la arenga. Ahí vemos en la segunda, aquí dice ´arriba el R-3´, aquí está el nombre", indicó.

Dijo que en el segundo video se exhiben la leyenda ´Celaya y Fuerzas Especiales´, estimándose que se está orientando hacia el estado de Guanajuato.

"Ambos videos pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del cártel Jalisco Nueva General con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante.", subrayó.

Finalmente, aseguró que la fecha en la que se grabó el primer video fue el 17 de julio, la cual coincide con el cumpleaños de ´El Mencho´, por lo que fue enfocado a fortalecer ese liderazgo.