Daños materiales en una camioneta particular, así como el cierre parcial de la vialidad, es el saldo que ha dejado la generación de un socavón en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez del municipio de Río Blanco .

De acuerdo a la versión de la profesora y conductora de la camioneta, marca Volkswagen tipo T-Cross, de color vino y placas de circulación YTH-023-A, circulaba sobre la calle Gómez Farias, entre Mártires del 15 de Mayo y carretera federal Orizaba-Tehuacán o boulevard Camino Nacional de la congregación Vicente Guerrero, cuando de repente su unidad cayó al socavón que se registró durante su paso.

"Justo cuando cruce la calle, sentí como la camioneta cayó al hoyo. Afortunadamente, acelere y logré salir con bien, en el hoyo hay pedazos de mi camioneta, ahorita estoy esperando a la aseguradora, porque Protección Civil solo vino a abanderar", informó la docente, asustada.

Lamentó que el personal PC únicamente haya llegado a tomar fotos y, rápidamente, se haya retirado.

"Ni por cortesía me preguntaron si me encontraba bien o no, sólo llegaron pusieron estas cosas (vallas) , tomaron fotos y se retiraron. Ojalá el ayuntamiento haga algo para reparar este socavón porque el alcalde (David Velázquez Ruano) nunca esta en el ayuntamiento, acá tenemos más de un mes sin agua y tanto el ayuntamiento como CAEV se echan la bolita".

La habitante y catedrática de profesión confía en que la aseguradora se haga cargo de los daños ocasionados a su unidad de modelo reciente.

Por último, los colonos pidieron al alcalde David Velázquez Ruano repare la vialidad, la cual pudo haber colapsado por la fuga de agua que tienen desde hace meses.