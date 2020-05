Sin rastro de mujer acayuqueña tras desaparición

Seis días han transcurrido y nada se sabe sobre la joven Virginia Leandro Rocha, de 25 años de edad, quien desapareció en el trayecto de Soconusco a la ciudad de Acayucan después de realizar un pago de una financiera.

Miguel Leandro Herrera acudió este viernes a la oficina de Diario del Istmo corresponsalía Acayucan para pedir a la ciudadanía su colaboración para localizar a la vecina de la calle Rebsamen esquina Callejón Cartas de la colonia Villalta.

Señaló que el día lunes aproximadamente a las 14:00 horas, su hija salió con dirección a la cabecera municipal de Soconusco y después de realizar un pago de una financiera manifestó que se dirigía a su domicilio a bordo de un taxi.

Fue lo último que supo la familia sobre el paradero de la joven madre de dos niños de 7 y 3 años de edad.

"Ya fuimos al hospital, con mi yerno Efraín Baeza Sagrero, buscamos entre el monte y algunos otros lugares pero nuestra hija no aparece, tenemos miedo que algo malo le haya pasado" dijo el padre de Virginia.

Agregó el denunciante que el mismo lunes recibió un mensaje de texto del número telefónico de su hija pero claramente no era su escritura.

"En el texto me decía que no nos preocupáramos que estaba bien, pero la verdad conozco a mi hija ella no escribe así, desde entonces su celular manda a buzón" añadió.

Leandro Herrera y su esposa Blanca Cruz, ponen a disposición los números 9241285756 y 9241363985 para cualquier información que ayude a localizar a Virginia.