Acusan agresión de ex agente de Tránsito en Coatzacoalcos

La propietaria de un comedor en la ciudad de Coatzacoalcos y su trabajador, un joven migrante de Honduras, fueron agredidos por un ex agente de Tránsito del Estado.

De acuerdo a los denunciantes, durante este martes cuatro de abril sufrieron esta agresión y pese a que dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no recibieron la ayuda.

Karina Basilio Díaz, puntualizó en que el ex agente Rubén Díaz Agosto, los acosa constantemente y aprovechándose que fue ex funcionario no ha sido castigado por las autoridades.

El joven migrante Nelson quien dijo estar de paso en Coatzacoalcos en lo que realiza sus trámites de migración fue golpeado.

Ante tal situación, el agraviado denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes en Acayucan.

La agraviada es sobrina del agresor, hizo el llamado para que las autoridades policíacas y de procuración de justicia les brinden protección pues temen por sus vidas.

El establecimiento de la agraviada se ubica en la colonia Nueva Obrera cerca de las vías donde a diario se congregan cientos de migrantes quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Alex Ceja/Imagen del Golfo