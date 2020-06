Se registra incendio en vivienda abandona en calles céntricas de Veracruz

Un incendio que consumió algunas pertenencias en desuso del interior de un domicilio localizado en calles de la colonia Centro movilizó a las distintas corporaciones de rescate, el cual no dejó personas heridas.



Según la información recabada, el hecho tuvo lugar en Ignacio de la Llave entre Víctimas del 6 y 5 de Julio y Juan de Dios Peza, donde vecinos fueron quienes solicitaron el apoyo vía telefónica.



Señalaron que del interior de una vivienda aparentemente desocupada podían observar cómo salía mucho humo, por lo que rescatistas se trasladaron de inmediato para verificar este reporte.



Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Municipales de Veracruz fueron quienes se presentaron momentos después e ingresaron al inmueble, donde de inmediato comenzaron a combatir las llamas.



Según se pudo constatar, aparentemente la vivienda es ocupada por personas en situación de calle para pasar las noches, pues no encontraron a ningún habitante y solo había algunos muebles muy viejos.



Finalmente los brigadistas lograron sofocar el origen de las llamas sin mayor problema, en tanto personal de Protección Civil acudió para tomar conocimiento y confirmaron que no había personas heridas.