Se registra choque entre moto y auto en Xalapa; hay un lesionado

La noche del sábado, un choque de alto impacto protagonizado por un motociclista y un automóvil dejó como resultado a una persona herida, aunque las lesiones fueron de carácter leve. El incidente, que ocurrió cerca de la medianoche, fue producto de una maniobra imprudente que, como tantas otras, pudo haber terminado de manera mucho más trágica.

El motociclista circulaba por la avenida Américas, en el carril hacia Maestros Veracruzanos, cuando al llegar al crucero con la calle Laureles, un automóvil Seat apareció de manera sorpresiva, cruzando sin ninguna advertencia.

La colisión fue inevitable: el motociclista impactó con fuerza el costado derecho del vehículo, lo que lo lanzó violentamente al suelo, cayendo al pavimento del otro lado del automóvil.

Testigos cercanos al lugar no tardaron en compartir imágenes y reportar el hecho a través de redes sociales, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Afortunadamente, los servicios de emergencia no tardaron en llegar. Paramédicos (SRUE) y del grupo Aries atendieron al motociclista en el lugar. Aunque su estado no fue grave, se le diagnosticaron lesiones leves, y no fue necesario su traslado al hospital.

La presencia de Tránsito del Estado fue inmediata tras el accidente. Los oficiales comenzaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.