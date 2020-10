Se registra carambola de 4 autos en Veracruz

Durante la tarde de este jueves se registró una carambola en calles de la colonia Pascual Ortiz Rubio, el cual dejó como saldo a un par de personas lesionadas pero afortunadamente no de gravedad.

Lo anterior tuvo lugar sobre la avenida Xalapa metros antes de llegar a la intersección con Miguel Ángel de Quevedo, donde se originó un intenso embotellamiento vial por algunas horas.

Testigos afirmaron que en la pendiente de dicha vialidad y a la altura de la gasolinera, las unidades involucradas se detuvieron para esperar la luz verde del semáforo situado en dicho cruce.

No obstante, el conductor de la camioneta de la marca Ford tipo Escape color rojo iba aparentemente distraído y no alcanzó a frenar a tiempo por no guardar su distancia, por lo que provocó el percance.

Fue así que impactó por alcance un automóvil Nissan tipo Tiida rojo, el cual a su vez se le incrustó a la camioneta Toyota tipo Tacoma blanca que se encontraba delante, misma que chocó el Chevrolet tipo Beat plata.

Una ambulancia con Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja fueron quienes atendieron al llamado de auxilio para brindarle los primeros auxilios a los involucrados, pero ninguno salió herido de gravedad.

Finalmente agentes de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y ordenaron el retiro de las unidades para el deslinde de responsabilidades.