se_registra_accidente_entre_motociclista_y_taxi_en_calles_de_veracruz

Lo anterior tuvo lugar en la esquina de la avenida Francisco I. Madero con Hernán Cortés, dónde transeúntes y otros automovilistas fueron quienes solicitaron el apoyo pertinente.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Rescatan a mujer atrapada en azotea en Veracruz

De acuerdo a lo relatado por el operador del automóvil en su modalidad de alquiler de la marca Nissan tipo suru marcado con el número económico VB-2113, él hizo alto total antes de pasar la mencionada intersección.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el motociclista que venía detrás de él, aparentemente no se percató de esto y al no tener bien medido de su distancia, ya no alcanzó a frenar por completo, por lo cual se le incrustó en la parte trasera.

PUBLICIDAD

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja fueron quienes se desplazaron hasta la mencionada dirección para brindarle los primeros auxilios al agraviado, que resultó con algunos golpes y raspones.

PUBLICIDAD

Afortunadamente ninguna de sus heridas eran de gravedad, en tanto agentes de tránsito y vialidad municipal de Veracruz llegar un para tomar conocimiento y así poder deslindar las responsabilidades que resulten.