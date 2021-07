Se queda sin frenos y derribó un poste de madera

De este hecho tomaron conocimiento elementos de la policía municipal, y tránsito del estado, estos últimos se hicieron cargo de la situación.

Por fortuna el accidente no dejó personas lesionadas, además que la caída del poste no generó otros problemas como la interrupción del suministro eléctrico al no alcanzar el cableado.

