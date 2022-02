Al arribo, los cuerpos de emergencia se percataron que se trataba de un choque por alcance, localizando el automóvil de la marca Nissan, tipo Tsuru Sedan, de color blanco, con placas de circulación XWR 19 21 del estado de Tlaxcala, que era conducido por la persona identificada como Guadalupe Sánchez de Leo, que al no tener las pericias y exceso de velocidad se impactó en la parte trasera de un camión.

Se trata del camión de carga de la marca Chevrolet, color blanco, con placas de circulación XV 194 46 del estado de Veracruz, conducido por la persona identificada como Humberto Salas Domínguez, que transportaba caña de azúcar y estaba estacionado sobre la carretera a causa de una falla mecánica.

En este accidente afortunadamente no se reportan personas lesionadas, ambas partes de este suceso solicitaron la no intervención, acordando el pago de los daños ocasionados de manera particular.