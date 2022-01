Se estrella autobús contra postes en Veracruz

La conductora de un automóvil particular de la marca Volkswagen tipo Jetta color negro, señaló que todo se dio debido a que el operador de la unidad circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del volante.

Fue al llegar a los semáforos de la central de abastos, donde el conductor del camión de la ruta norte sur marcado con el número económico 794, quiso ganarle el paso a un tractocamión y ya no lo consiguió.

Fue así que terminó por irse hacia su costado derecho donde se subió a la banqueta y terminó por estrellarse de frente contra los dos postes pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, de los cuales tiró cableado eléctrico, así como de Internet y telefonía.

Afortunadamente la mencionada unidad no llevaba ningún pasajero consigo, por lo cual nadie resultó lesionado y no fue necesario la presencia de paramédicos, pero algunos pedazos de escombro le pegaron al auto particular y le rompieron el parabrisas.

Al lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional división caminos para realizar el resguardo pertinente y realizar el deslinde de responsabilidades que resulte encontré chofer, mientras trabajadores de la CFE llegaron a retirar el cableado.