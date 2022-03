Saquean vivienda de franelera en Minatitlán; solicita apoyo

Los hechos se dieron en la última vivienda del callejón Guadalupe Victoria de la colonia Benito Juárez, lugar de difícil acceso y con poca vigilancia lo que benefició al delincuente para llevarse, incluso, ropa y otras pertenencias de la empleada y ama de casa.

"Me hacen falta mis cosas, yo no tengo un trabajo fijo, yo trabajo como franelera voluntaria y la verdad no es justo lo que me hicieron, porque se trabaja duro para tener las cosas".

De esta forma la señora Eulalia tocó a la voluntad de la población para recibir el apoyo necesario que le permita recuperar sus pertenencias hurtadas, agregando que "se me va hacer muy difícil recuperar otra vez mis cosas, si alguien quiere echarme la mano con algo, que me apoyen".

Eulalia junto a su hija, son inquilinas de la vivienda donde se dio el robo, lo que considera, es todavía más complicado sobrellevar una economía estable cuando no hay un salario fijo y gastos de renta.

"Yo trabajo de cuatro de la tarde a 11 de la noche, es así como se gana la vida uno, luchando", expuso, al detallar que el presunto culpable ofrecía ya las pertenencias robadas entre vecinos lo que permitió seguir la pista del individuo.

A las pocas cuadras fue posible encontrarlo y encararlo, por lo que procedieron a llamar a elementos policíacos que lo arrestaron y llevaron a los separos de la cárcel preventiva.

Sin embargo, al no existir flagrancia, el sujeto quedó en la cárcel bajo una falta administrativa, vistiendo prendas que una noche antes robó en la humilde morada.

Eulalia dejó a la disposición el número celular 922-122-71-42 para en caso de que alguien desee apoyar puedan tener el contacto en busca de remediar los daños.