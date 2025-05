No lo disfrutó; salió del penal de Pacho Viejo y ya lo esperaban con otra orden de aprehensión

Luis Enrique S.C. de 26 años apenas cruzó el umbral del penal de Pacho Viejo cuando la libertad que creyó ganada le duró apenas unos pasos.

Agentes de la Policía Ministerial ya lo esperaban, esta vez con una nueva orden de aprehensión. El delito: robo específico, en su modalidad de posesión de vehículo con reporte de robo.

Apenas acababa de terminar una condena por robo a casa habitación. Esta vez, el expediente penal 779/2024-II lo vincula con el presunto robo de un automóvil, propiedad de un sujeto identificado como Antonio.

La policía asegura que Luis Enrique tenía en su poder la unidad robada, aunque aún se desconocen los detalles sobre cómo llegó a sus manos.

También te puede interesar... Hay 13 detenidos tras 27 cateos realizados en el estado de Veracruz

La captura ocurrió afuera del penal, apenas tocó la calle. No hubo forcejeo, no hubo sorpresa. Según testigos, Luis Enrique pareció entender de inmediato que su salida del reclusorio no era más que una pausa entre procesos.

El joven fue trasladado de inmediato a las salas de juicio oral, ubicadas junto al mismo penal de donde acababa de salir. En ese mismo complejo judicial ahora enfrenta una nueva etapa, una más en su historial que ya parece estar marcado por la reincidencia.

Fuentes internas afirman que esta detención es parte de una investigación más amplia contra una red local de robo de vehículos en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si Luis Enrique es solo una pieza más en ese engranaje criminal o si actuó por cuenta propia. El caso sigue abierto, pero para Luis Enrique, el encierro continúa.