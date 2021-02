Ruptura de tubería de CAEV provoca daños en vivienda de Acayucan

La ruptura de una tubería y posterior fuga de agua potable, provocó daños en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Tamarindo de la ciudad de Acayucan, sin que hasta el momento la Comisión del Agua para el Estado de Veracruz (CAEV) responda por las afectaciones.

Jorge Acosta Hernández de 62 años de edad, denunció públicamente que durante el pasado cinco de diciembre dormía en dicho inmueble ubicado sobre la calle Antonio Plaza sur 117 del barrio Tamarindo cuando escuchó un fuerte estruendo.

En el piso de una de las habitaciones se formó un socavón luego de la ruptura de la tubería de agua potable en una línea de seis pulgadas.

Lo anterior causó que el cuarto se inundara unos 45 centímetros y en consecuencia sus pertenencias tales como un juego de sala, ropa y calzado, se dañaron.

Abundó el afectado que dio parte al sistema operativo de la CAEV y efectivamente procedieron a sellar la tubería.

Ahora el afectado reclama los daños causados por esta falla que le compete directamente a la CAEV y pese a que ya entregó dos oficios no le han dado respuesta.

"Quiero manifestar que ya entregué dos oficios tanto al director de CAEV Acayucan, Bruno Amitl Salamanca Esparza y a Inés Gutiérrez Reyes, jefe administrativo, pero hasta el momento no he recibido respuesta porque según ellos no tienen esa facultad. Mis pertenencias ya están echadas a perder y ahora desde hace dos meses tengo que dormir en la sala", dijo el afectado quien acudirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El agraviado quien dijo ser desempleado, estima los daños materiales en aproximadamente 20 mil pesos.