´Reviven´ a Javier Valdez a 3 años de su homicidio

A más de tres años del asesinato de Javier Valdez en Culiacán, Sinaloa, un video publicado en la plataforma Youtube "revivió" al periodista, con un mensaje en el que demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores frenar la violencia que sufren los periodistas en México, subrayando: "no me pueden matar dos veces".

De acuerdo con El Universal, el deepfake fue creado con ayuda de un software desarrollado en Rusia, con el que se recreó físicamente al co-fundador del semanario Río Doce y corresponsal de La Jornada.

En el video de 1 minuto con 39 segundos, Valdez, con su icónico sombrero panamá se dirige a las autoridades para pedir el esclarecimiento de su homicidio, registrado el 15 de mayo de 2017. Asimismo, exige que se resuelvan los asesinatos y desapariciones forzadas de comunicadores en el país.

"Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México", se escucha en el video decir al periodista fallecido.

El video fue creado por la organización Propuesta Cívica, y por la viuda de Javier Valdez, Griselda Triana, con el objetivo de visicibilzar la violencia que sufre el gremio periodístico.

La campaña lleva por nombre #SeguimosHablando y se lanza dentro del marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, apuntó que en el imaginario social, la sociedad sigue percibiendo a los periodistas como aliados del poder, como una prensa corrupta, chayotera.

En un comunicado, la organización refirió que la conferencia diaria del presidente López Obrador, ha contribuido a propagar un discurso de desacreditación y estigmatización de las y los periodistas.

Esta misma iniciativa reactivó en el año 2019 las cuentas de Twitter de cuatro periodistas asesinados en México: José Armando "El choco" Rodríguez, Moisés Sánchez, Miroslava Breach y Javier Valdez. Durante una semana, compartieron aquellos trabajos por los que supuestamente fueron asesinados, además de amenazas que recibieron días previos a su muerte.