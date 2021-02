Revictimizan cuerpos hallados en fosas clandestinas; interpondrán queja en DH

Debido a la revictimización que están siendo objeto los cuerpos de las personas que están siendo exhumadas en las fosas clandestinas de Campo Grande Ixtaczoquitlán, mujeres integrantes del Colectivo de Familias de Desaparecidos en la Zona Córdoba-Orizaba dieron a conocer que dicha agrupación ya analiza interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Dos oficiales de la Policía Estatal que se encontraban resguardando el área delimitada, cuando dialogaba con una perito forense de la Dirección de Servicios Periciales de Xalapa, uno de ellos le expresó que estos trabajos se extenderían por un mes, debido a que estaban sacando por lo menos "un mono" por cada fosa, lo cual resulta insultante para las familias que sufren por la desaparición de un familiar, informó la madre del desaparecido Yael Zuriel Monterrosas Jiménez y activista Ana Lilia Jiménez Sandoval.

"Me dio mucho coraje, estaba conmigo Eloísa y le comenté que no era posible que se expresará así de los cuerpos que se encuentran desafortunadamente en estos lugares de exterminio".

Relató que inmediatamente se acercó a la Fiscal Adriana "N" y le pidió que se regresará para que escuchara de viva voz los comentarios vertidos por el policía estando presente la psicóloga de la Comisión Estatal de Víctimas.

"Y se lo dije en su cara, que no se podía referir así cómo "monos" a los cuerpos que están en fosas y lo que él se escuda diciendo que no dijo eso, que él estaba hablando de otra cosa y en todo momento negó que había dicho esas palabras y que no tenía por qué disculparse de algo que yo había entendido. En ningún momento le pedí una disculpa simplemente le hice el llamado para que fuera respetuoso y por desgracia la Fiscal a cargo se quedó callada y omisa ante el hecho".

Araceli Salcedo Jiménez presidenta del Colectivo lamentó que a pesar de que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que los oficiales están perfectamente certificados incluyendo Derechos Humanos, no sea así, por lo que pidió a las autoridades a ser respetuosas.

"Todas quisiéramos saber a dónde está el tipo de certificación que tanto alaba el Gobernador de su buena policía". En otros temas informó que el Colectivo detectó dos Fosas positivas más, mismas que se suman a las cinco que ya se habían detectado.

"Ayer nos dieron otras dos Fosas positivas más y todavía no se acaba de explorar el terreno tal cual queremos que se haga como se ha venido trabajando con otros campos de exterminio, ya serían 7".