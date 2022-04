rescatan_a_dos_menores_de_incendio_en_vivienda_de_mundo_nuevo

La mañana del martes, vecinos de la calle Acosta Lagunes se alarmaron al ver salir una nube de humo de una humilde vivienda, por lo que de inmediato trataron de abrir una ventana sin tener éxito, y solicitaron la intervención de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos.

Mientras se comunicaban alcanzaron a escuchar los gritos de los niños que estaban en uno de los cuartos, solicitando el auxilio porque no querían sufrir quemaduras, de inmediato sacaron herramientas para romper los cristales de la puerta principal y al lograrlo rápido salvaguardaron a los pequeños, quienes estaban asustados y con problemas para respirar por inhalar el humo.

Al respecto Guadalupe Martínez, con lágrimas en los ojos dijo, "Agradezco el apoyo de mis vecinos ellos impidieron que este incidente terminara en desgracia, se que es una situación difícil la que estoy enfrentando, yo diariamente salgo de mi casa para vender tacos caseros en el municipio de Nanchital y mis niños se quedan en casa, no me imagine el peligro en el que se encontraban después que recibí la llamada telefónica".

Añadiendo, perdí todas mis cosas de valor, muchas de estas ya se fueron a la basura, al ver que no tengo que ofrecerles a los niños pido de corazón la contribución de las personas que tengan a bien ayudarnos, para contar con una cama, refri, o con lo que puedan, durante muchos años me he esforzado y hoy no tengo nada, el techo de la casa se está cayendo a pedazos, no es seguro estar aquí.

"Por el momento me resguardare en casa de mi hermana, mientras que ni hija y los niños estarán en Nanchital donde nos dieron un cuartito, si usted quiere apoyarme con un peso o cualquier artículo de línea blanca puede comunicarse a este número 2292072216", expresó Guadalupe.