Reportan intento de asalto dentro del Túnel Sumergido

Con el temor a denunciar ante las autoridades por temor a represalias, una persona denunció anónimamente el intento de asalto del cual fue víctima la mañana de este jueves cuando conducía en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos hacia Villa Allende; sin embargo, la modalidad es muy peculiar, pues los asaltantes descendieron de un Peugeot y un Vento.

De acuerdo a la víctima, de quien se omiten sus datos generales, esta persona se dirigía hacia Villa Allende alrededor de las 08:00 horas, pero al llegar a un tramo que se encuentra en reparación notó cómo dos vehículos detenían su marcha para no dejarle avanzar.

La persona en mención señaló que una de las personas descendió de un Peugeot gris y otra de un Volkswagen tipo Vento negro, específicamente un hombre y una mujer, los dos con tatuajes, que intentaron romperle el parabrisas.

"No pudieron romper el parabrisas, pero como atrás de uno de ellos venía un carro de agua Cristal, les empezó a pitar porque no avanzaban y eso fue lo que hizo que se desesperaran por no poder romper el cristal y se subieran a los carros para irse", relató.

Una vez que esto ocurrió, al llegar a la caseta de cobro situada del lado de Villa Allende, la persona agraviada notificó de esto a los empleados del Túnel Sumergido, pero su sorpresa fue cuando le dijeron "No, no podemos hacer nada", esto a pesar de que hay cámaras de vigilancia al interior.