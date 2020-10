Reportan desaparición de una mujer y su hijo en Coatzintla

Un menor de cinco años y su madre de 26 desaparecieron en Coatzintla mientras se dirigían a la ciudad de Poza Rica. Sus familiares mantienen una búsqueda a través de las redes sociales para localizarlos.

Se trata de la joven Berenice Juárez Morales y el pequeño Luis Ángel, quienes desaparecieron el sábado pasado cuando abordaron un taxi. Desde entonces no han logrado contactarlos, por lo que temen hayan sido víctimas de algún delito.

Familiares aseguraron que ambos se subieron a un taxi perteneciente a Poza Rica pero desconocen qué número o a qué sindicato pertenece, por lo que se les dificulta obtener más información sobre el paradero de la joven y su hijo.

Uno de sus hermanos aseguró que la joven no tenía problemas y es madre soltera, por lo que les resulta extraño que no haya informado los motivos por los que abandonó su domicilio, ubicado en el municipio de Coatzintla.

En un mensaje publicado en redes sociales, su hermano José Luis Juárez escribió: "Aquí compartiendo una foto de mi hermana y de mi sobrino. Lo que pasa que no sé no sé nada de ellos desde el día sábado salieron y ya no regresaron a la casa, no sé su paradero.

"Dios les bendiga siempre mi hermana se llama Berenice y mi sobrino Luis Ángel (...) la familia está preocupada por ellos", expuso al solicitar ayuda.