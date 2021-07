Repartidor queda lesionado tras ser arrollado por autobús de pasajeros

Un repartidor de comida que se desplazaba por calles del fraccionamiento Virginia terminó en el suelo con algunas heridas luego de que se impactó contra un autobús de pasajeros que presuntamente no respetó la preferencia.



El hecho tuvo lugar en la intersección de la avenida Paseo Jardín con 20 de Noviembre, donde otros automovilistas y motociclistas que presenciaron lo sucedido fueron quienes dieron aviso inmediato a emergencias.



Según versiones en el lugar, el conductor del autobús de la ruta Norte-Sur marcado con el número económico 833, habría sido quien supuestamente no respetó la preferencia vehicular al querer pasar dicho cruce.



Sobre Paso Jardín circulaba el joven de la moto repartidor de comida con la preferencia, pero al llegar a 20 de Noviembre le salió al paso el camionero, quien refirió que si hizo alto total pero no vio al agraviado.



Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Conurbados UNIPAR fueron quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios al repartidor, quien afortunadamente solo se llevó algunos golpes y el fuerte susto.



Mientras tanto agentes de tránsito y vialidad municipal de Boca del Río auxiliaron en las labores, abanderaron el sitio y se encargaron de retirar ambas unidades para poder deslindar responsabilidades.