Recapturan a 'El Pirulí', presunto asesino de estudiante xalapeño en Puebla

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Hernández Tlatelpa se mantuvo oculto con sus familiares en Martínez de la Torre.

PUBLICIDAD

Asimismo, precisó que siguen las investigaciones sobre la fuga de este criminal y contra quienes participaron en ella. Por estos hechos, reiteró, se encuentran detenidas 15 personas, entre ellas custodios y directivos del penal donde se encontraba recluido.

Noticia Relacionada Xalapeños, en desacuerdo con el nuevo incremento en el precio de la tortilla

El pasado 6 de junio, ´El Pirulí´ se fugó del Cereso de San Miguel; de acuerdo con las autoridades de Puebla, lo hizo por la puerta principal vestido de civil, tras intercambiar la ropa con un hombre que acudió a visitarlo al reclusorio.

´El Pirulí´ fue detenido por primera vez en noviembre de 2020, luego de que se le atribuyera el asesinato de tres estudiantes de Medicina en Puebla: Francisco Javier Tirado Márquez, originario de Xalapa, Veracruz, y dos más originarios de Colombia.

PUBLICIDAD

En ese momento, el mismo gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, aseguró que Felipe Hernández era el líder de la banda criminal que asesinó a los estudiantes y a un chofer de Uber en Huejotzingo.

"Quiero hablar sobre detenciones importantes que se hicieron ayer, se detuvo mediante orden de aprehensión, no por algún delito en flagrancia al líder de esta banda que mató a los estudiantes de Medicina y a un chofer de Uber en Huejotzingo. El nombre del detenido es Felipe ´N´ alias ´El Pirulí´... ya era el último por detener", dijo en esa ocasión.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras la fuga del reo el 6 de junio de este año, Barbosa cambió su versión, tras señalar que ´El Pirulí´ no estaba involucrado en el homicidio de los jóvenes.

"El que se fugó no está vinculado en la ejecución de los estudiantes de Medicina y el conductor de Uber. Que quede claro porque ya por ahí anda un rector de una universidad privada, ya se escandalizó y dijo cosas sin verificar y la prensa difundió. No, no es así, hoy le he pedido a la Fiscalía que envíe un boletín de todo esto", indicó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD