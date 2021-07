Reanudan búsqueda de esposo de regidora en playa de Catemaco

La regidora ha comentado que el personal de rescate, no han hecho lo suficiente en la búsqueda de su esposo y no enviaron los equipos y el personal necesario para dicha actividad, tales como buzos y equipo de búsqueda etc.).

Asimismo, Sonia Castro Gonzáles hizo un llamado de auxilio a las autoridades veracruzanas para que se intensifique la búsqueda de su esposo que hasta este momento no se sabe nada de él.a

