Ramsés N fue torturado en detención y al salir del Cereso de Coatzacoalcos

A través de una publicación en Facebook la usuaria Stephy Pedraza, acusó que policías veracruzanos torturaron y golpearon a su esposo José´ Ramsés N, en dos ocasiones, la primera cuando fue sacado de un hotel (Extended Suite) en Coatzacoalcos, y la segunda cuando obtuvo su libertad pese a que su defensa demostró su inocencia.

Como se informó, el pasado tres de febrero el joven fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cuando se encontraba en un hotel de la colonia Fovissste junto a María Fernanda N y Jesús N, todos originarios de la Ciudad de México.

Ese día, la autoridad policíaca señaló que a los detenidos se les había encontrado estupefacientes y dos autos con reporte de robo.

Para el jueves, al término de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de José Ramsés N, logró que el Juez de Control desestimara las acusaciones y fue dejado en libertad.

Sin embargo al salir del reclusorio, el joven fue golpeado por un grupo de policías vestidos de civil, hecho que quedó videograbado por la defensa y que se viralizó en redes sociales.

En la publicación, Stephy Pedraza, cuestiona al gobernador Cuitla´huac García Jiménez del porque´ permite que en su gobierno se den estos actos, asimismo teme lo que le pueda pasar a José´ Ramsés, incluso que lo involucren y fabriquen delitos como el señalarlo de un posible vínculo con la agresión sufrida de una fiscal regional y una diputada local, en Oluta.

*Mensaje integro de Facebook:

"A la opinión pública: el día de hoy me encuentro en una situación muy penosa, pero tengo que contarles lo que estoy viviendo gracias al #GobiernodeVeracruz, todos ustedes me conocen y conocen a mi esposo JOSE´ RAMSES e´l es muy trabajador, buena gente, su única preocupación es que vivamos bien y tengamos un futuro, e´l no se mete con nadie ni le hace daño a nadie, pues resulta que el día 03 de febrero del año en curso, fue detenido ilegalmente por policías en Coatzacoalcos Veracruz, se metieron a su hotel donde estaba hospedado, ya q andaba trabajando y de repente lo sacaron de su habitación, lo golpearon y torturaron hasta casi la muerte, después lo llevaron a la #FiscaliaVeracruz donde le inventaron una carpeta de investigación por NARCOMENUDEO Y ULTRAJES A LA AUTORIDAD, en la cual se demostró´ que mi esposo es inocente y lo dejaron en libertad, pero q creen q paso´??? Cuando salió´ mi esposo del Cereso, ya lo estaban esperando varios policías vestidos de civiles y sin más se le fueron encima, lo volvieron a golpear, a amedrentar, a torturar y detener y ahora le inventaron otra carpeta de investigación resulta que NUEVAMENTE por ULTRAJES A LA AUTORIDAD, y yo le pregunto Gobernador de Veracruz #CuitlahuacGarciaJimenez, cuáles Ultrajes, si claramente sus policías lo torturaron y detuvieron ilegalmente??? Porque le inventan tantos delitos a JOSE´ RAMSES, que quieren??? Que buscan???

Tengo mucho miedo que a mi esposo le hagan algo más, temo por su vida, por mi seguridad, temo no volver a verlo y que este maldito gobierno lo involucre en algo q no tenga nada que ver con e´l, si no me creen!!! Juzguen ustedes mismos, les dejo los videos q gracias a Dios se grabaron cuando mi esposo estuvo detenido... ayúdenme a difundir y compartir q esto se haga viral.

#justiciaylibertadparaRamses." (SIC).