Puerto de Veracruz, bajo poder del crimen transnacional

“Esto no lo dice la información oficial (pero al ser) un puerto con amplias conexiones a distintos puntos del mundo, uno de los más importantes del país, no descarto que Veracruz ya sea una zona, un puerto que no es ajeno al tráfico de fentanilo a través de todas las embarcaciones que se mueven por su territorio. Yo lo incluiría, a Veracruz, dentro de las zonas estratégicas que están moviendo fentanilo desde hace mucho tiempo”, expuso Ricardo Ravelo.