prenden_fuego_a_gradas_de_palma_en_unidad_deportiva_de_texistepec

Se trataba de los bahareques que deportistas y vecinos construyeron para guarecerse de los rayos del sol y la lluvia.

"No es tanto cuanto pueda costar, si no la acción por parte de delincuentes que no solo quemaron una si no las tres que hay en el campo deportivo", señalaron los vecinos de ese sector quienes apoyaron a los policías a sofocar el fuego.

Sobre la identidad de los responsables nada supieron los elementos policíacos quienes al llegar solo encontraron el fuego.

Actualmente por la pandemia el campo deportivo se encuentra cerrado sin embargo alguno que otro vecino con las medidas preventivas acude a caminar por ratos.