Porteño denunciará por tortura y robo a estatales tras arresto en Minatitlán

Para este motivo contrató el servicio particular de transporte y, se disponía a pagar el servicio cuando repentinamente el auto de alquiler fue rodeado por uniformados que indicaron se trataba de una revisión de rutina.

"Los policías alegaban un problema con la licencia del chófer, a lo que se me ocurrió decir que los policías estaban buscando su "aguinaldo" lo que causó la ira de los uniformados que me bajaron a golpes, amenazas e insultos", declaró el afectado.

Dijo que de manera inmediata lo subierona una patrulla, de la que pudo observar el número económico se encontraba cubierto con un hule con la intención de que nadie lo identificará.

"Me llevaron a base de patadas y golpes a la comandancia, me quitaron una cadena de oro con valor superior a los 30 mil pesos y dinero en efectivo".

Estimó el ciudadano que en su cartera cargaba entre tres a cuatro mil pesos, los que ya no recuperó en medio de la complacencia de los superiores de la corporación que tuvieron conocimiento del caso.

Fue horas más tarde cuando la víctima obtuvo el apoyo de sus familiares y pagaron la multa correspondiente por falta administrativa.

"Los policías que me agredieron estaban a la hora en la que me liberaron en la comandancia del Bulevar, allí les grité que me volvierán a patear enfrente de sus superiores pero ellos (los encargados) los metieron a su base".

En tanto que el joven lamentó la agresión y robo, exponiendo las heridas junto a molestias físicas por lo sucedido.

En las siguientes horas se esperaba la denuncia formal contra de quienes resulten responsables.