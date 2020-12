Por decepción amorosa, 'El Charly' se quita la vida en Acayucan

El estudiante universitario Carlos Roberto Jiménez Espronceda conocido por sus amigos como "el charly" se quitó la vida en su domicilio en Acayucan por una decepción amorosa.

Cerca de las 04:00 horas de este domingo 20 de diciembre, el señor Carlos Jiménez Martínez, descubrió el cuerpo de su hijo Charly que colgaba de un cable que ató a la estructura de una ventana en el interior de su cuarto en el domicilio ubicado sobre la calle Benito Barriovero esquina Hilario C. Salas en el barrio Cruz Verde.

La corporación de rescate Protección Civil de Acayucan fue alertado sobre el hecho sin embargo al llegar al lugar, lamentablemente solo confirmó el deceso.

Trascendió que el jovencito Carlos Roberto de 18 años de edad, durante las últimas horas rompió una relación con su novia.

Ese sería el motivo por el cual decidió quitarse la vida, según señalaron familiares a las autoridades ministeriales.

En redes sociales compañeros y amigos externaron sus condolencias: "Tener un amigo hace que la vida sea más fácil. Pero cuando este amigo que queremos tanto nos deja, el vacio que sentimos es muy grande y superar esta pérdida se hace difícil. Aún no asimilo que ya no estarás conmigo, que ya no estará mi gordo enojó regañándome, qué más quisiera que fuera un sueño y siguieras aquí conmigo, ya no estarás físicamente, pero siempre estarás en mi corazón...QEPD" se puede leer.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO para la necropsia de ley.