Por cumpleaños del ´Mencho´ y amenaza al Marro, grabó video CJNG: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, dio detalles del análisis que se le practicó a los videos que circularon en redes sociales, en donde se observa a un grupo de hombres fuertemente armados que dicen pertenecer al "Grupo Élite", brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según el informe, en los videos del grupo criminal se observan 75 personas, también aparecen vehículos con blindaje artesanal con los logotipos del CJNG, y 80 armas; entre las que hay una ametralladora antiaérea calibre 50, 9 ametralladoras, 10 fusiles Barret calibre 50; 54 fusiles de asalto y seis lanzagranadas.

De los vehículos identificados, hay 12 con blindaje artesanal, únicamente siete con afustes para montar armamento y 3 que no se lograron identificar debido a que se encuentran fuera de foco.

Sandoval González indicó que se asume que los videos fueron grabados entre los límites de Jalisco y Michoacán, que es la zona de operación de la célula que dirige el "Doble R", presunto líder del Grupo Élite y al que se hace alusión en los clips.

El secretario de Defensa explicó que uno de los videos, que se publicó el 17 de julio pasado, coincidió con el cumpleaños de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder criminal del CJNG.

"El primer video se muestra el apoyo al liderazgo actual del cártel Jalisco Nueva Generación, que es ´el Mencho´, por parte de los líderes de ese grupo élite, de ´el 03´ y del ´Doble R´.

La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con el cumpleaños de ´el Mencho´, entonces va enfocado a ese apoyo a este liderazgo", señaló el secretario de la Defensa.

El Grupo Élite que tiene presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, surgió en el 2019 liderado por Juan Carlos González , alias "El 03".

CJNG presume poderío

Es el único grupo armado de esta naturaleza. Mantiene células en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

El "Doble R" es el líder de la célula de este grupo en Michoacán y participó en actos violentos en diciembre de 2019 en contra de policías de Villagrán, Guanajuato, dejando un saldo de tres personas muertas, un herido y cuatro secuestrados.

En el primer video el grupo armado realiza disparos y exclaman las siguientes arengas:

"Señor Mencho", "Pura Gente Señor Mencho", "Señor de los Gallos" Rubén Oseguera Cervantes, alias "Mencho" y/o "El Señor de Los Gallos"; "Puro Grupo Élite" , "Grupo Élite", "Jr". Rubén Oseguera González, alias "JR", "Cuatro Letras", "CJNG", "Arriba el 3", Juan Carlos González, alias "el 03"; "Doble R" Ricardo Ruiz Velazco , alias "El Doble R" y/o "Tripa".

En otro de los videos se exhiben las leyendas "Celaya" y "Fuerzas Especiales" estimándose que se orientarán sobre el estado de Guanajuato; en respuesta al video del 21 de junio pasado, en donde "El Marro" señala que pedirá apoyo al Cártel del Pacífico y "a los señores de la frontera".

"El segundo video está enfocado a una amenaza directa contra ´el Marro´ y contra el cártel Santa Rosa de Lima, y también refiriendo la debilidad de la organización delictiva, los excesos y los abusos en contra de la población en el estado de Guanajuato", aseveró Sandoval González.

"Ambos videos pretenden mostrar al Grupo Élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del CJNG, con movilidad y protección blindada, poder y volumen de fuego, además evidenciar adiestramiento tipo militar", recalcó.

Sin embargo, aclaró que el brazo armado del CJNG no se han enfrentado con fuerzas federales abiertamente.

"No se tiene registro de una confrontación directa contra fuerzas de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas, empleando este tipo de vehículos y este tipo de equipamiento; sin embargo, por la amenaza dirigida al Cártel Santa Rosa de Lima obliga a tomar acciones que fortalezcan la seguridad pública, principalmente para evitar que la sociedad tenga un daño.

Se va a actuar en todas las áreas de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación para evitar se presenten algunas situaciones en las que la población pueda tener algún efecto negativo", aseguró el secretario de la Defensa Nacional.

Al respecto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no se va a declarar ninguna guerra al crimen organizado, como en el pasado, y afirmó que su gobierno está combatiendo las causas que originan la violencia.

"Que quede muy claro, no a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos que ocasiona, y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que su gobierno no caerá en ninguna provocación y pidió a la gente confianza en su estrategia de Seguridad.

"No se va a causar ninguna provocación. Decirle a la gente que tenga confianza, no hay ningún riesgo».

Les doy un dato que no es agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan entre sí, no es agradable porque nosotros no queremos que nadie pierda la vida, y muchos de estos grupos de la delincuencia están integrados por jóvenes que no fueron atendidos que se les dio la espalda, porque durante el período neloberal también y esto ojalá un día lo reconozcan los conservadores, durante el periodo neoliberal, porque lo único que les interesaba el dinero y demás, se desintegraron las familias, mucha desintegración familiar y los jóvenes crecieron sin tutela, y el gobierno les dio totalmente la espalda", señaló López Obrador.