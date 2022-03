Policías choapenses encañonaron a ex director en detención

Al principio las fuentes policiacas refirieron que la aprehensión del ex comandante fue realizada en un puesto de control, es decir, en la vía pública, pero en las imágenes se aprecia que fue realizada dentro de una propiedad.

Este martes al mediodía, circuló por redes sociales un video donde se observa la detención de ´Javier N´ ex director de la policía municipal ocurrido el 27 de febrero, donde media docena de policías le apuntaron con sus armas y lo tiran al suelo para esposarlo.

En el video de 2 minutos con 51 segundos, se observa que un elemento de la Guardia Nacional le pide en reiteradas ocasiones que saque todas sus pertenencias y las coloque sobre el cofre de su camioneta.

Se observa que el director policiaco le comenta que ya no trae más objetos, pero el oficial federal insiste que revise bien su cintura, en ese momento ´Javier N´ levanta su camisa y se escucha que un policía grita: "¡Ahí la tiene!, ¡ahí la tiene!" para señalar la pistola tipo escuadra que portaba.

En ese momento policías municipales quienes se mostraban nerviosos, estatales y de la Guardia Nacional le apuntaron al ex mando, quien luego es sometido por dos uniformados para esposarlo.

Se espera que ´Javier N´ pueda denunciar a los oficiales debido a la arbitrariedad que habrían cometido durante su detención, pero tal versión hasta el momento no ha sido asegurada o desmentida, debido que el ex mando no ha hecho declaración al respecto.