PM captura a feminicida en Minatitlán; huía desde el 2018

Se le acabó la suerte y le cayó la ley a Ignacio Acopa N, fueron elementos de la policía ministerial quienes ejecutaron una orden de aprehensión en contra de detenido por feminicidio.

Al presunto, se le acusa de ser el autor material del feminicidio de Martha Gabriel López frente a su esposo en la zona rural de Minatitlán en el 2018.

Se sabe que a las 21:30 de ayer, personal de inteligencia en la localidad de Capoacan para tratar de ubicar a Ignacio Acopa, ya que se tenía conocimiento que probablemente se encontraba en la zona, personal Ministerial operativo, implementa un despliegue táctico y logístico dentro de dicha localidad que termino con su captura.

Así ocurrió el crimen

El día 17 del segundo mes del 2018, el hoy detenido andaba con Jaime Ángeles Romero, había ido de caza, a su regreso, fueron a tomar unas cervezas con La "Güera", antes Jaime, le pidió a Ignacio que fuera a guardar las armas, en eso llegó la esposa de Jaime, la hoy occisa Martha Gabriela López y se sentó con ellos.

Pero la hoy finada empezó a discutir con Ignacio, y este le dijo: " Usted pinche vieja no me va aventar envases, le voy a dar un plomazo, sacando una escopeta y le dispara en la cara, para evitar su detención se fue disparando en diferentes ocasiones para que no lo siguieran.

Dicha persona manifiesta estuvo desde el día de los hechos en otros estados tratando de evadir la acción de la justicia, que el día de ayer solo venía por unos papeles y se regresaría a Cancún, Quintana Roo.