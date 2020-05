Piden no magnificar campaña del narco con despensas en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez deploró la entrega de despensas del narco en varias regiones del país, aprovechando la contingencia por el COVID-19.





"Como lo dijo el presidente de la República, es lamentable. Son grupos que se dedican a secuestrar, a extorsionar, a matar, violentar las familias, quitarles patrimonio que tomaron muchos años para lograr", expuso Cuitláhuac García Jiménez.





En el caso de Veracruz, el Ejecutivo estatal consideró que el reparto que hicieran grupos criminales en el norte del estado, se trató de mero acto propagandístico, pues sólo fueron sólo cuatro despensas las que se distribuyeron.





"La población debe saber hacerlos a un lado. Nosotros (los gobernadores) no. Nosotros vamos a ir tras ellos. La población que no se deje engañar".





En el caso de Veracruz, consideró innecesario dar mayor importancia a la campaña propagandística de los grupos criminales con las despensas.





"Sería demasiado hacerle caso a un acto propagandístico de entrega de cuatro despensas y nada más. Si atentan contra los veracruzanos, no va a haber forma de que la libren. Iremos contra ellos".









- ¿Es una escenografía del narco, Gobernador?





- Es una cuestión propagandística. No sabemos (si la advertencia) era para los otros grupos criminales, como para decirles ´aquí no se metan´. Eso fue. Fueron 4 y no lo pudieron hacer más.









Y es que, tras la supuesta entrega de despensas del crimen en Veracruz, se articuló un caza en contra del grupo delictivo y se constató que la ´escenografía´ de la que disponía el narco constaba sólo de una camioneta, con unas cuantas despensas.





"Fuimos tras ellos y resultó que era una camioneta... Rápidamente bajaron, tomaron la foto. No sé si forzaron a las personas o no (a aceptar las despensas y posar para ser fotografiados). Porque cuando enviamos a las fuerzas de seguridad, las personas decían: ´no, aquí (los narcos) no llegaron. Fue falso´. Incluso hubo un reportero que fue a preguntar a las personas si les habían repartido, y le dijeron que no. Resultó falso", expuso Cuitláhuac García Jiménez.