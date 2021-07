piden_familiares_ayuda_para_encontrar_a_joven_desaparecida

Familiares de la joven Karla Romay Muerga de 18 años solicitaron el apoyo de la población para dar con su paradero, pues desde el pasado fin de semana que salió con sus amigos, no volvió a casa y no saben nada de ella.

Sus amigos la vieron abordar un taxi luego de haberse reunido con ella aquella noche, pero luego de algunas horas sus padres informaron que nunca llegó a su domicilio, por lo que comenzaron a preguntar.

Actualmente la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para alertar a todas las distintas corporaciones policiales y al personal de la Fiscalía General del Estado para que se mantengan alertas.

"Ya 3 días sin ti, ya no se ni que decir ni como pedir que las personas que saben de ti me digan donde esta. Le pido a Dios todos los días y a cada momento por ti que te proteja, te cuide y nos de la dicha de volver a verte los tiempos de Dios son perfectos, esperare con la fe en el corazón, hasta encontrarte no dejamos de buscarte te amamos Karla Romay Muerga te amamos tus familiares te esperamos", es parte de los mensajes que escribieron los familiares y que se compartieron en redes sociales.

Finalmente, la familia hizo públicos los teléfonos 2294816623 o al 2295532228, para que les puedan hacer llegar cualquier tipo de información que les ayude a poder localizarla.

