Piden apoyo en la búsqueda de pescadores tabasqueños

Cuatro pescadores tabasqueños están desaparecidos desde el pasado jueves, así lo reportó Felícita Córdoba Pérez, tía de dos de estas personas.

"Hasta ahorita no se sabe nada (...) ellos andaban como a la altura de San Pedro Centla (...) yo lo que quiero pedir un auxilio para que los busquen por aquí, no se sabe nada de ellos, desgraciadamente no tenemos dinero para los combustibles, porque hay muchas lanchas buscando (en Tabasco), si ellos hubieran naufragado aunque sea las gorras hubiera aventado el mar", comentó la afligida mujer.