Piden a carranceños evitar extorsiones y denunciar números

Ante las constantes tentativas de extorsión que se registran en la cabecera municipal de Jesús Carranza; la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhortó a la población a no contestar llamadas de número desconocidos y en caso de ser víctima dar parte de inmediato a las corporaciones policíacas.

Datos aportados a Imagen del Golfo señalan que durante las últimas semanas las llamadas de extorsión se han acrecentado en este municipio donde la mayoría de las familias se dedican al campo y ganadería.

Una fuente policíaca señaló que en días pasados detectaron dos números telefónicos de extorsionadores 9241284330 y 9611984959.

Agregan que los extorsionadores que dicen ser integrantes de un grupo delictivo, amenazan a las víctimas enviándoles fotos y videos que aparentemente bajan desde las redes sociales y les exigen una cantidad de dinero para no hacerles daño.

"Tenemos entendido que se trata de extorsionadores que operan desde alguna cárcel. En ese sentido hacemos un llamado a la población para que no entablen pláticas con personas desconocidas; no contesten llamadas de números desconocidos; no brinden información personal, de familiares y amigos; no subir información personal a redes sociales para evitar que los intenten extorsionar", señaló un oficial de la SSPE.

Asimismo las autoridades piden a la ciudadanía carranceña que en caso de ser víctima del engaño telefónico reportarlo de inmediato a los números 2440280 de la Fiscalía; 2440279 de la Policía Ministerial; 2440025 de la Policía Municipal o simplemente marcar al 911.