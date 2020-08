Jarocho pide ayuda, perdió todo tras incendiarse su casa

Luego de haberlo perdido todo en un voraz incendio este fin de semana, el señor Jenchi Tapia Reyes, pidió ayuda a la ciudadanía para poder recuperarse, pues perdió su poco patrimonio y además está desempleado.





Fue el pasado domingo debido a un aparente cortocircuito en el cableado eléctrico de la casa localizada sobre la calle Mulato esquina Capulín de la colonia Ampliación Las Bajadas, que se originó el siniestro.





El agraviado quien dijo ser ayudante de albañil de 61 años de edad, manifestó que aquel día las llamas consumieron todo a su paso y solamente lo dejaron con lo que llevaba puesto ese día.





Señaló que debido a las condiciones de la pandemia, aunado a su avanzada edad, le ha sido imposible encontrar trabajo para poder sostenerse y poder recuperar algo de lo que perdió en el incendio.





"Sólo quieren a gente joven, ya no quieren viejos he ido a tres y ya por mi edad me dicen que no, y de aquí pues perdí todo, mi refri, mi ropa, me cama, hasta mi fogón, donde me calentaba la comida", explicó.





De igual manera manifestó que la casa donde vive no es suya, sólo la cuida y le dan la oportunidad de habitarla por eso está en obra negra, sin puertas o ventanas, por lo que pide ayuda de la gente, con comida, ropa, calzado o lo que puedan auxiliarlo.