PC coloca señalamientos de precaución en accesos de Acayucan

Protección Civil colocó en entradas y salidas de la ciudad de Acayucan señalamientos que exhortan a la población tomar precauciones en Semana Santa, principalmente si acuden a algún afluente.

De acuerdo a personal de PC de Veracruz la finalidad es que la ciudadanía siga las recomendaciones pero además tome conciencia en que si no tiene la necesidad de salir no lo haga porque aunque estamos en semáforo epidemiológico color verde, la pandemia del Covid – 19 no ha pasado.

En ese sentido, con apoyo de PC local y la regiduría cuarta del gobierno de Acayucan, colocaron lonas con exhortos a la ciudadanía en general.

Entre los puntos que destacan está respetar las banderas de señalización y las indicaciones de las autoridades; niños y niñas deben estar vigilados por un adulto; por la entrada del Frente Frío no acudir a los afluentes si ha llovido por las crecientes de los ríos; alcohol y el agua es mala combinación, entre otros.

Por su parte Gastón González Garduza, director de PC de Acayucan mantendrá en las siguientes horas inspecciones en algunos afluentes a fin de prevenir algún incidente, asimismo exhortó a los encargados a que tomen sus medidas de prevención.