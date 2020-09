Patrulla de SSP intenta ganar el paso y colisiona con camioneta en Veracruz

La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente en calles del fraccionamiento Virginia, en el que se vio involucrada una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior tuvo lugar en la intersección de la avenida Juan Pablo II y Vasco Núñez de Balboa, Donde fue requerido en el apoyo de las corporaciones de rescate mediante una llamada al número de emergencias.

Testigos afirmaron que en dicha vialidad los agentes de la Policía Estatal que viajaban a bordo de la patrulla marcada con el número económico SP-3314, fueron quienes quisieron ganar el paso.

Informaron que no viajaban con sirena ni torreta abierta, por lo que aparentemente no iban a ningún auxilio y simplemente no hicieron el alto total, por lo que la responsabilidad recaería sobre ellos.

Por la avenida con la preferencia se desplazaba el conductor de una camioneta de la marca Ford tipo Explorer color plata, misma que recibió el impacto en ángulo luego de que ya no pudo esquivar la patrulla.

Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Conurbados se trasladaron al punto para brindarle los primeros auxilios a los lesionados, pero no hubo ninguno de gravedad, mientras una segunda unidad con vulcanos atendió el derrame de aceite y combustible.

Finalmente, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para tomar conocimiento de lo sucedido y tras realizar las diligencias correspondientes ordenaron el retiro de unidades al corralón.