Patrulla de SSP impacta a auto en Tlapacoyan; hay un lesionado

Un accidente vial se registró en el cruce de la calle Llave y Héroes, en el Centro de Tlapacoyan, cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) colisionó con un vehículo Chevrolet tipo Chevy de color blanco.

Según testigos presenciales, la unidad de la SSP circulaba por la calle Llave y no respetó la señal de alto en el cruce con la calle Héroes, lo que resultó en el impacto contra el vehículo particular. El choque provocó daños considerables en ambos vehículos y dejó al conductor del auto particular lesionado.

Paramédicos llegaron al lugar del accidente para brindar atención al conductor herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. La colisión generó preocupación entre los transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona.

Los vehículos involucrados fueron retirados de la vía pública para permitir la normal circulación del tráfico.