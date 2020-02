No se tolerará comercio informar en Revolución: Hipólito

Luego de que fueran colocadas algunas lonas en comercios establecidos de la calle Revolución donde se lleva a cabo la rehabilitación de la vía para exigir que no haya ambulantaje, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, consideró que su demanda es válida.

Dijo que su administración tendrá que cuidar que la ampliación de las banquetas no se convierta en espacios donde los vendedores informales quieran apostarse.

"Tenemos que evitar que vuelvan a ocupar estas calles en particular el comercio ambulante para eso son los mercados para que al interior se lleven a cabo las ventas", dijo.

Recordó que existe una campaña para retirar todo tipo de obstáculo en las banquetas que están destinadas al peatón que deben ser prioridad.

Sostuvo que la alternativa para los comerciantes informales es que entren a los mercados pues hay muchos espacios vacíos que podrían ser ocupados.

Al mismo tiempo llamó a la población xalapeña a no comprar en la vía pública y hacerlo dentro de esos espacios comerciales que necesitan ser reactivados.