No pierden esperanza de hallar a Juan Antonio; desapareció en el Puerto de Veracruz

Sigue la búsqueda del joven Juan Antonio Lule Matías de 22 años, quien desapareció en el Puerto de Veracruz , sus familiares no pierden la esperanza de tener noticias sobre su paradero.

Con el entusiasmo de tener una oportunidad de trabajo, decidió viajar al Puerto de Veracruz donde logró conseguir empleo en la empresa Licsa Asfaltos Y Emulsiones, pero de manera extraña desapareció.

Sus padres y hermanos no han dejado de buscarlo en la zona que fue visto por última vez, han pegado volantes, repartido folletos con su fotografía, pero no hasta el momento no han tenido noticias sobre su paradero.

Como señas particulares Antonio Lule, tiene tatuajes en los brazos, espalda, abdomen y pierna del lado derecho, así como en el pecho, es de estatura media, cabello ondulado de color negro.

Mediante la Comisión Estatal de Búsqueda, han difundido su la ficha 21/SB17-50-21ZC, con su fotografía y características, la familia Lule Matías, pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo.