´No crean que me espantan´: ´El Marro´ tras captura de su mamá

Luego de la detención de 26 integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre del líder de esta organización criminal; José Antonio Yépez, alias "El Marro" apareció en un video.

En la imagen se ve claramente su rostro y se le observa consternado y con la voz entrecortada por la captura de su gente y algunos familiares.

Horas más tarde grabó otro video donde aparece más retador por la captura de su madre.

Aquí vinieron a pasarse bien de ver... otra vez hijos de su put... mad... con toda la gente, aquí culeros, esta vez hasta a mi madre put..., no pasa nada hijos de su put... madre, les vale bien ver... todo put...", comentó el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Ante ello lanzó una amenaza al gobierno que se puede interpretar como el inicio de una oleada de violencia en la zona.

Incluso dijo estar dispuesto a trabajar para el Cártel de Sinaloa y para los señores de la frontera para evitar la entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación a Guanajuato.

Y aunque me cueste trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa put..., pero aquí hijos de su put... madre, primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos hijos de su put... madre no los voy a dejar entrar culeros", sentenció.

Además dijo estar dispuesto a seguir con su estrategia de violencia, misma que ha cobrado cientos de víctimas en la región Laja-Bajío.

Humillaron e hicieron lo que quisieron con la familia putos, pero ching... a su madre put... y les voy a ser una piedra en el zapato put..., les voy a rajar su madre, van a ver ojetes, pinches vendidos ojetes, vende países hijos de su put... madre".

Autoridades federales y del estado de Guanajuato se encuentran en alerta máxima ante cualquier intento de violencia.