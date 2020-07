Narcos tablean a taxistas en Veracruz por no espiar para ellos

Presuntos integrantes del crimen organizado tablearon a un taxista por no dar información si había elementos de fuerzas federales y estatales de seguridad en la zona centro de Veracruz.





A través de redes sociales se puede observar como un par de hombres encapuchados piden a un taxista que les de información, no obstante, al no obtener nada al respecto, deciden tablearlo por no "pasar el reporte".





De paso amenazaron a los taxistas que no les proporcionen servicio de 'halconeo' contra las fuerzas federales.





Aparentemente, los hechos se registraron en la comunidad de Omealca, Veracruz, donde, según testimonios del lugar aseguran que los encapuchados se dedican a extorsionar a los comerciantes, específicamente a taxistas.





La zona es disputada por facciones de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.





El retén de criminales opera aparentemente con total impunidad.





