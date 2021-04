Narcos caníbales dirigieron cárteles

Nemesio Oseguera Cervantes ´El Mencho´, en la actualidad es el narco más buscado del país por dirigir a la organización criminal de más poder y por inundar las calles de dos naciones de sangre y terror.

Se documentaron varias estrategias usadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ganar terreno en el tráfico de drogas y horrorizar a sus víctimas, algunas las tomaron de sus antecesores como acciones paramilitares o incluso canibalismo.

Aunque a ´El Mencho´ no se le comprobó entre sus aficiones comer carne humana, hay información que entre sus sicarios hay aficionados de esta práctica inhumana, como prueba ofrecen videos en redes sociales.

Pero jefes de cárteles como Enrique 'Kike' Plancarte y Heriberto Lazcano ´El Lazca´ presuntamente si son antropófagos y varios testigos a los banquetes ofrecidos por ambos criminales señalan que las comida servidas a los invitados incluían carne humana.

El periodista J. Jesús Lemus Barajas narra en su libro Los Malditos. Crónica Negra desde Puente Grande, que Heriberto Lazcano Lazcano, alias ´El Lazca´, líder de los Zetas, acostumbraba consumir carne humana.

Lemus reproduce en su libro una conversación sostenida con Juan Sánchez Limón, un preso del penal federal de puente Grande, al respecto de prácticas caníbales de ´El Lazca´:

¿No es cierto entonces lo que se cuenta del Lazca?

—Sé que tiene un rancho con un zoológico, pero no he sabido que aviente a sus enemigos a los leones; a esos más bien los ejecuta en forma rápida. A sus enemigos más bien se los come él.

— ¿Los tortura mucho...

—No, se los come. Lo que es comer. Tragar pues, para que me entiendas.

Actos similares fueron cometidos por Manuel Plancarte Gaspar, sobrino de uno de los líderes de los Caballeros Templarios, Enrique 'Kike' Plancarte, pesa la acusación de que se dedicaba a extraer órganos de niños.

Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, reconoció que las autoridades investigan si la sustracción de órganos humanos está relacionada con los ritos de iniciación practicados por los Templarios.