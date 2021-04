Mujer pierde a su bebé tras accidente frente a la galletera Cuetara en Veracruz

La joven mujer que contaba con aproximadamente 7 meses de embarazo, desafortunadamente perdió a su pequeña luego del accidente que sufrió hace un par de semanas cuando se desplazaba sobre la avenida Agustín Yañez.



La agraviada se desplazaba en su motocicleta el pasado 14 de abril frente a la fábrica galletera de Cuétara, cuando debido al aceite vegetal derramado por la misma, cayeron y derraparon varios metros.



Los jóvenes padres Adán y María de los Ángeles confirmaron que ella tenía 31 semanas de gestación pero debido a las complicaciones por la caída, desafortunadamente ya no pudo dar a luz y la bebé falleció.



La tarde del accidente, la pareja pasaba por dicho sitio cuando perdieron el equilibrio debido a que por un drenaje de dicha empresa comenzó a brotar el líquido que dejó resbalosa la carpeta asfáltica.



En su momento fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital para su atención y valoración, pero debido a complicaciones, los doctores ya no pudieron salvar a la bebé.



En aquella ocasión, autoridades municipales y de la Procuraduría del Medio Ambiente realizaron diligencias para la clausura temporal del la fábrica, pero hasta ahora no se ha hecho pública la causa del derrame.



Tan solo tres días después, Cuétara pagó la multa correspondiente para poder reiniciar sus actividades, mientras que la joven pareja con todo el dolor de su corazón tuvo que sepultar a su pequeña el martes.