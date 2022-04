Mujer exhibe en redes a taxista que intentó asaltarla en Poza Rica

Al ver que el conductor de la unidad PR-1418, tomó otra dirección, ella le cuestionó pero no obtuvo repuesta.

"me llevó hacía la parte de la mina le pregunté hacía dónde me llevaba y no me quiso decir, ni tampoco se detuvo hasta llegar a un punto" narró la afectada.

El taxista detuvo la unidad y comenzó a agredirla para intentar asaltarla, sin embargo, los gritos de auxilio de la mujer, alertaron a una persona que transitaba por la calle, quien la ayudó.

La declaración de la joven fue publicada en diversas páginas y grupos de redes sociales de Poza Rica, en donde adjuntó fotos y placas de la unidad, recomendado a la ciudadanía a tener mucho cuidad con ese número de taxi.









