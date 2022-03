Mujer denuncia a su ex por difundir fotos íntimas y violencia psicológica

La víctima identificada como Alma "N" dio a conocer que en repetidas ocasiones fue víctima de numerosos abusos psicológicos de los años que sostuvieron su relación, pero se cansó y decidió terminarlo.

"A mi me daba miedo, yo le envié esas fotos porque él me las pedía y si no se las enviaba, él se ponía muy pesado", relató Alma en entrevista para este medio.

Incluso la propia familia de Ángel intervino y trataron de manipularla para evitar que ella interpusiera la denuncia penal ante la fiscalía, por lo que solo pudo hacer una demanda civil para que tener la patria potestad de su hijo y de esta manera protegerlo.

Al ser padre del menor tuvieron que verse forzosamente, lo cual él aprovechó para continuar acosándola, pues casi todas las noches le marcaba por teléfono e incluso la vigilaba afuera de su casa o en ocasiones llegaba en estado de ebriedad para reclamarle y amenazarla.

Manifestó que a finales del año pasado él llegó y abusó sexualmente de ella en su propia vivienda, pues ella con las mejores intenciones le ofreció que se quedara a dormir porque él se encontraba en estado de ebriedad.

"Un día llegó a mi casa súper borracho y me dio pendiente de que se fuera así a su casa y le dije que pasara y que se durmiera en la otra cama, pero de un momento a otro empezó a abusar de mi frente al niño, mi hijo se despertó. Obviamente yo tenía mucho miedo porque no sabía qué hacer, no sabía si me iban a creer", explica Alma.

Fue debido al medio que ella le tenía que tardó algún tiempo en poder procesar sus emociones y tomar valor para finalmente poder acudir ante la Fiscalía Especializada para proceder en su contra por la difusión de imágenes íntimas y violación.

"Yo sí sé que es la Ley Olimpia, pero tenía mucho miedo. Me animé a denunciar porque lo último que me hizo me hace pensar en todo lo que es capaz de hacer después de esto", sentenció.