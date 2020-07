Muere repartidor en accidente en Veracruz

Cerca del mediodía de este martes, un repartidor que viajaba en su motocicleta perdió la vida en un terrible accidente en el que el conductor de un vehículo no respetó el alto de un semáforo en el fraccionamiento Reforma.



Este fatal hecho ocurrió sobre la intersección de la avenida Simón Bolívar y Ricardo Flores Magón, donde testigos que presenciaron el hecho fueron quienes solicitaron el apoyo de las corporaciones de rescate.



Quienes presenciaron el hecho señalaron que el conductor de la motoneta color verde con negro se desplazaba sobre Flores Magón y tenía la preferencia de la luz verde del semáforo, por lo cual intentó cruzar.



No obstante, por Bolívar pasaba el conductor del vehículo de la marca Ford tipo Fiesta color blanco con logotipos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).



En lo que fue una terrible decisión, decidió no respetar la luz roja y fue entonces que el motociclista ya no pudo frenar, por lo cual se le estrelló en ángulo, su cabeza golpeó el parabrisas y cayó a la carpeta asfáltica.



Paramédicos adscritos a la Cruz Roja se presentaron para brindarle los primeros auxilios al agraviado identificado como Juan Manuel R. R. de 63 años, quien era repartidor de cocteles del Mercado Hidalgo.



Policías estatales se encargaron de realizar el acordonamiento pertinente, mientras personal de la Dirección de Servicios Periciales realizaron las diligencias pertinentes para retirar el cuerpo.



Por último agentes de tránsito llegaron para tomar conocimiento, en tanto el presunto responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para lo que le resulte